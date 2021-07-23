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На трассе вблизи Днепра произошло смертельное массовое ДТП с участием двух грузовиков

Автор: РБК-Украина

В Днепропетровские области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух грузовиков и легкового авто. В результате один человек погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Авария произошла около 2 часов ночи на трассе Борисполь-Днепр-Запорожье по направлению к пгт Соленое.

Произошло столкновение трех автомобилей: грузового автомобиля, легкового автомобиля Skoda Octavia и грузового автомобиля Mercedes-Benz 1824.

Предварительно удалось установить, что водитель грузового автомобиля, двигаясь в направлении пгт Соленое не справился с управлением и столкнулся с легковым автомобилем Skoda Octavia, который стоял на обочине на временной остановке. После чего легковой автомобиль продолжил неуправляемое движение и столкнулся грузовым автомобилем Mercedes-Benz 1824.

В результате ДТП погиб водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz 1824 (мужчина 1976 года рождения) и пострадал пассажир легкового автомобиля Skoda Octavia (мужчина 1959 года рождения). Пострадавший госпитализирован в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени Мечникова.

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