На трассе в направлении Киева затруднено движение транспорта из-за ДТП

В связи с дорожно-транспортным происшествием (ДТП) с участием шести автомобилей в селе Стоянка автодороги М-06 в направлении Киева затруднено движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции.

В настоящее время патрульные Киевской области обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия и осуществляют регулирование транспорта.

Напомним, в Одесской области на трассе "Одесса-Киев" столкнулись два автомобиля, в результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Автомобили Chevrolet и Skoda столкнулись возле села Еремеевка. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое - госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Голосеевском районе Киева утром 3 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате чего погиб человек. На улице Заболотного произошло столкновение автомобилей ГАЗ "Волга" и SsangYong. От столкновения автомобиль ГАЗ разорвало на две части. В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро граждан пострадали.