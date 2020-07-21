На трассе Львов-Шегини произошло пьяное ДТП, 5 пострадавших

Во вторник утром, 21 июля, на трассе Львов-Шегини произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате 5 человек пострадали, а один из водителей был в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

По данным силовиков, водитель автомобиля Mitsubishi Galant, 38-летний львовянин, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Range Rover, которым управлял 47-летний житель района, а также с ВАЗ-2108, за рулем которого находился 26-летний мужчина, местный житель.

"В результате столкновения телесные повреждения получили водитель и 45-летняя пассажирка Range Rover, водитель и пассажирка ВАЗа, а также водитель Galant. Они доставлены в больницу, сейчас медики уточняют их диагнозы. Также установлено, что водитель Mitsubishi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Решается вопрос о задержании водителя Mitsubishi в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Харьковской области произошло двойное ДТП с полицейским авто.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский выступил за пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами.