На трассе Львов-Шегини произошло ДТП с грузовиком, есть пострадавшие

Во Львовской области на автодороге Львов-Шегини произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, в результате чего пострадали 3 человека. Об этом сообщает РБК-Україна со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, на автодороге Львов-Шегини в Мостиском районе произошло столкновение легкового автомобиля Opel Vectra и грузовика Renault Magnum. В результате столкновения транспортных средств водитель и двое пассажиров автомобиля Opel получили телесные повреждения. Среди пострадавших 39-летняя женщина и 14-летний юноша.

"Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями на Криворожском шоссе. В результате аварии водителя одного из автомобилей зажало в салоне, его пришлось вырезать спасателям.

Кроме того, накануне в Днепре на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской грузовик протаранил маршрутку. В результате столкновения транспортных средств пострадали 2 человека. От удара маршрутку развернуло, и она остановилась за несколько метров.