UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На трассе под Киевом произошло смертельное ДТП, движение транспорта ограничено

Автор: РБК-Украина

На автодороге М-07 Киев-Ковель произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным случаем. На месте работают правоохранители, которые ограничили движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

Авария произошла на 49 км автодороги в Бучанском районе. Там столкнулись грузовик Mercedes и легковой автомобиль Volkswagen. В результате столкновения водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия.

Полицейские занимаются регулированием движения. Так, на указанном участке движение временно ограничено.

На месте работают следователи, спасатели и полицейские.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздерживайтесь от поездки по вышеуказанному маршруту", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера на трассе Дева-Недлак в Румынии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины, которые направлялись микроавтобусом из Украины в Чешскую Республику. Погибли двое украинцев.

Ранее сообщалось, что в Николаеве водитель совершил 18 дорожно-транспортных происшествий за сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПограничение движения