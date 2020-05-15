На трассе под Киевом произошли масштабные ДТП, транспорт застрял в пробке

В результате масштабных аварий на трассе под Киевом на несколько километров растянулась пробка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Сообщается, что на 40-м километре трассы Киев-Житомир произошло несколько масштабных аварий. В частности, в ДТП попали не менее 10 фур и пяти легковых автомобилей.

Также сообщается, что в результате этих аварий растянулась пробка на пять километров.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Одесса в Николаевской области столкнулась фура с легковым автомобилем. В результате аварии погибли 2 человека - пассажиры автомобиля Skoda Octavia. Водитель грузовика MAN не пострадал.

Также ранее сообщалось о смертельном ДТП на трассе Александрия-Николаев в Кропивницком, где водитель ВАЗ 2104 допустил столкновение с другим автомобилем. В результате водитель ВАЗа погиб на месте, пассажирка получила травмы и была доставлена в больницу, где впоследствии также скончалась. Правоохранители по данному факту внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения.