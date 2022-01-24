UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На трассе под Киевом автомобиль влетел под фуру: погибли 4 человека

Автор: Иванна Шовкун

В понедельник, 24 января, в Киевской области легковой автомобиль влетел под фуру. В результате ДТП погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области в Facebook.

Трагедия произошла в 8:20 в поселке Калиновка Фастовского района. На трассе Киев-Одесса 37-летний водитель автомобиля марки Daewoo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz. Фура находилась в это время на обочине дороги.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и 3 его пассажира погибли.

Фото: на трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

На месте происшествия работало следственное управление полиции Киевской области. После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Напомним, в Хмельницке произошло смертельное ДТП с участием таможенника. В результате аварии погибла 90-летняя женщина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП