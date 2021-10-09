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На трассе Киев-Одесса случилось ДТП с маршруткой, есть жертвы

Автор: Анна Полисученко

На трассе Киев-Одесса случилось ДТП с маршруткой. По предварительной информации, погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Одесской области.

ЧП произошло на 455 км автодороги вблизи села Холодная Балка. 45-летний водитель грузового автомобиля MAN, двигаясь в сторону столицы, столкнулся с рейсовым автобусом, который ехал впереди него.

Предварительно известно, что в результате аварии два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших увезла "скорая".

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и СОГ по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГУНП в Одесской области.

Решается вопрос о внесении сведений об аварии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и задержанию водителя грузовика в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

В настоящее время проезд на данном участке трассы затруднен.

Ранее мы сообщали, что в Киеве после столкновения с легковым автомобилем перевернулась маршрутка.

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