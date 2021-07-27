На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Столкнулись пассажирский автобус и зерновоз

В Одесской области в возле пгт Любашевка Подольского района произошла авария с участием рейсового автобуса, который ехал из Молдовы, и зерновоза “МАН”. Столкновение произошло около 4 утра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции .

Все пострадавшие - пассажиры автобуса. Один из них погиб, четверо доставлены в больницу. Их личности устанавливаются.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, медики оказывают помощь пассажирам. Движение транспортных средств на 309 километре автодороги затруднено.