На трассе Киев-Одесса произошло ДТП, пострадали 7 человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области на трассе Киев-Одесса пострадали семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в области.

ДТП произошло вблизи села Юрковка.

Фото: ДТП в Киевской области

"12 июня в 7:51 в оперативно-диспетчерскую службу Ставищенского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге 142 км Киев-Одесса, вблизи с. Юрковка. На место происшествия прибыли спасатели 8-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Ставище. Бойцы ГСЧС отключили аккумуляторы автомобилей от питания, чтобы избежать возгорания и передали пострадавших в руки медицинских работников", - сказано в сообщении.

Пострадавших в ДТП доставили в Жашковскую центральную районную больницу.

"В результате ДТП пострадали 7 человек, которые доставлены в Жашковскую центральную районную больницу. На месте происшествия работали 5 человек личного состава и 1 единица техники. Причину ДТП установит следствие", - отметили в ГСЧС.

Напомним, 8 июня во Львовской области в городе Золочев на автодороге Львов-Тернополь в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 16 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в Херсонской области вблизи села Николаевка произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель въехал в остановку, в результате чего два человека погибли и еще один человек был госпитализирован.