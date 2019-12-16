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На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     16.12.2019 - 12:22
На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с маршруткой, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадали пассажиры маршрутки

На автодороге Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутного микроавтобуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Патрульной полиции Киевской области.

Отмечается, что столкновения легкового автомобиля с маршрутным авто произошло в районе поселка Глеваха.

По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Passat при изменении направления движения не был внимательным и совершил столкновение с Mercedes-Benz. От удара микроавтобус отбросило на металлический отбойник.

В результате аварии четыре пассажира Mercedes-Benz получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Механизм и виновников дорожно-транспортного происшествия будут выяснять следователи.

РБК-Украина писало, что в Ровенской области утром 14 декабря произошло автомобильнон происшествие с участием микроавтобуса, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутки в Киеве возросло до 11 человек.

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