На трассе Киев-Одесса произошло ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадали пассажиры маршрутки

На автодороге Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием маршрутного микроавтобуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Патрульной полиции Киевской области.

Отмечается, что столкновения легкового автомобиля с маршрутным авто произошло в районе поселка Глеваха.

По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Passat при изменении направления движения не был внимательным и совершил столкновение с Mercedes-Benz. От удара микроавтобус отбросило на металлический отбойник.

В результате аварии четыре пассажира Mercedes-Benz получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Механизм и виновников дорожно-транспортного происшествия будут выяснять следователи.

РБК-Украина писало, что в Ровенской области утром 14 декабря произошло автомобильнон происшествие с участием микроавтобуса, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием маршрутки в Киеве возросло до 11 человек.