На трассе Киев-Одесса снова произошла смертельная авария с грузовиками

В Одесской области произошла авария на трассе Киев-Одесса. На 451 километре трассы тягач столкнулся с другим грузовиком, который был припаркован на обочине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области .

Предварительно установлено, что водитель первого грузовика, двигаясь в направлении Одессы, не справился с управлением, в результате чего столкнулся с припаркованным тягачом. От удара первое транспортное средство загорелось, а его водитель погиб.

"Сейчас на месте происшествия спасатели проводят работы по пожаротушению. Полицейские решают вопрос о его правовой квалификации", - рассказали в полиции.

Правоохранители предупреждают, что на данном участке дороги теперь ограничено движение, в сторону Одессы оно осуществляется по одной полосе.