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На трассе Киев - Харьков усложнено движение из-за ДТП

Автор: Роман Тверденко

Движение на трассе Киев - Харьков усложнено. Там на дороге перевернулся грузовик.

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Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Инцидент произошел на трассе М-03 Киев - Харьков. На 55 километре дороги в направлении Харькова перевернулся грузовик. На месте работают спасатели, медики и полиция.

Из-за ситуации движение на участке временно заблокировано. Объезд идет по встречной полосе. Водителей призвали по возможности не ехать по этому маршруту.

В четверг сообщалось, что в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух грузовиков. В результате аварии один человек погиб и еще один получил травмы.

Также в Киевской области внедорожник сбил двух человек на смерть. Авария произошла возле села Березовка.

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