На трассе Киев-Чоп затруднено движение из-за ДТП с пострадавшими

Сегодня, 7 сентября в Ровенской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей. В результате аварии пострадали два человека, движение транспорта затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции в Ровенской области .

Отмечается, что столкновение трех грузовых автомобилей произошло около 16:00 на трассе Киев-Чоп возле села Привольное. Участок дороги, где произошла авария перекрыт. Полиция просит водителей быть максимально внимательными.

"Водитель грузового автомобиля MAN - 52-летний житель Львовской области, двигаясь в правой полосе в направлении Львова, не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, и совершил наезд на неподвижный автомобиль дорожной службы Ford Cargo, работники которой проводили ямочный ремонт", - говорится в сообщении.

После столкновения Ford Cargo столкнулся со стоящим впереди МАЗом. В результате аварии пострадал водитель MAN - его госпитализировали в реанимацию. Также травмы получил дорожный рабочий - он находится в травматологии.

Полиция начала расследование обстоятельств аварии.

Фото: на трассе Киев-Чоп движение транспорта затруднено из-за ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)