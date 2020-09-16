На трассе "Киев-Чоп" произошло масштабное ДТП: столкнулись 6 автомобилей

Во Львовской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием 6 автомобилей. Движение транспорта ограничено.

Об этом РБК-Украина сообщили в полиции Львовской области.

Авария произошла около 14:40 на участке трассы "Киев-Чоп" вблизи села Виннички, что под Львовом. Столкнулись два грузовика, два микроавтобуса и два легковых автомобиля. Все машины двигались в попутном направлении.

"Сама по себе авария не серьезная, но масштабная. Предварительно несерьезные повреждения получили четыре человека. Все пострадавшие были в двух машинах", - сообщила спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Фото: место аварии (lv.npu.gov.ua)

Согласно данным Google, по состоянию на 19:00 на участке трассы, где произошло ДТП, серьезно усложнено движение транспорта.

Ранее РБК-Украина писало, что в Хмельницком произошло ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля. В результате аварии пострадали 7 человек.

Также сообщалось, что 15 сентября в Днепре произошла авария с участием грузовика и маршрутки, в которой пострадали две женщины.