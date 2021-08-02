На трассе Киев-Чоп произошло тройное ДТП: движение транспорта затруднено

Сегодня, 2 августа во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали три человека, движение транспорта затруднено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области.
По информации правоохранителей, ДТП произошло вблизи населенного пункта Великоселки. Там столкнулись три автомобиля, а именно: Volkswagen Passat, Toyota Avensis и Honda Jazz.
В результате инцидента пострадали три человека. Сейчас патрульные организовали реверсное движение.
Граждан просят учитывать погодные условия и соблюдать правила дорожного движения.
Фото: с места тройного ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)