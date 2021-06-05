UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП: есть погибшие и травмированные

Автор: РБК-Украина

На трассе Киев-Чоп произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

Авария произошла вблизи села Колоденка Ровенского района. В ДТП попали два автомобиля марок Mitsubishi Outlender и Seat Inca.

В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия (водитель и пассажир автомобиля Seat Inca) и 2 получили травмы (водитель автомобиля Mitsubishi Outlender и пассажир автомобиля Seat Inca).

Травмированные госпитализированы в лечебные учреждения в городе Ровно.

Ранее в Днепропетровской области в результате столкновения с грузовиком погибли четыре человека.

Напомним, возле населенного пункта Золотоноша (Черкасская область) вечером 23 мая водитель въехал в стационарный пост полиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТП