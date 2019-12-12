На трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии погиб мужчина

На трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Отмечается, что ДТП произошло в Каменко-Бугском районе. Столкнулись легковой автомобиль "Пежо", которым управлял 72-летний житель Одесской области и грузовик "ДАФ" под управлением жителя Бугского района.

После столкновения с грузовиком "Пежо" столкнулся еще с автомобилем "Ниссан". В результате ДТП водитель "Пежо" получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.

Полицейские расследуют обстоятельства происшествия. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

РБК-Украина писало, что в четверг, 12 декабря на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которой погиб человек.

Напомним, 11 декабря на трассе Киев-Одесса, вблизи села Краснополка Уманского района, произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes и грузового автомобиля DAF. В результате пострадали 6 человек.