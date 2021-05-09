На трассе Киев - Чоп произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть жертвы

На трассе Киев - Чоп в аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля погибли два человека. В том числе ребенок.

Об этом говорится в сообщении управления ГСЧС в Ровенской области .

Также пострадал еще один человек в Audi. Таким образом, кроме погибших в аварии еще двое пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

"Спасатели провели деблокирование травмированного водителя из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и мертвого водителя из Audi. Всего погибли два человека (из них один ребенок)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ДТП с участием Mercedes-Benz Sprinter и Audi произошло в Ровенском районе на трассе Киев-Чоп возле развлекательного заведения "Айвенго".

Напомним, ранее под Киевом водитель устроил сразу три ДТП, пытаясь сбежать от полиции. Кроме того, он сбил полицейского. В этих ДТП были повреждены легковой автомобиль, кроссовер Mazda и мотоцикл.

До этого в Киеве на Печерске автомобиль "Infiniti" врезался в столб. В результате погибла пассажирка авто, водитель и еще одна пассажирка получили ранения.