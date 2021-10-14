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На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими. Движение в обоих направлениях осложнено

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Киев, Четверг 14 октября 2021 15:45
На трассе Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими. Движение в обоих направлениях осложнено Фото: на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Дмитрий Кузнецов

На трассе Киев-Чоп в Киевской области произошло ДТП с пострадавшими. Движение в районе села Макарив затруднено в обоих направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр полиции Киевской области.

Отмечается, что ДТП произошло около 13:00 на 51 километре трассы Киев-Чоп. Легковой автомобиль Skoda врезался в отбойник. В результате аварии есть пострадавшие. Их число и состояние не уточняется.

Сотрудники патрульной полиции охраняют место ДТП и регулируют движение. Устанавливать обстоятельства аварии будут следователи.

В полиции предупредили, что в результате ДТП движение в районе села Макарив осложнено в обоих направлениях. Водителей попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать маршруты с учетом этой информации.

Фото: на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с пострадавшими (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

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