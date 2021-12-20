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На трассе Киев-Чоп произошло ДТП. Пострадали четыре человека, среди них - двое детей

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Львовская область, Понедельник 20 декабря 2021 11:36
На трассе Киев-Чоп произошло ДТП. Пострадали четыре человека, среди них - двое детей Фото: во Львовской области произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Среди пострадавших есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Водитель автобуса "БАЗ" столкнулся с автомобилем "ЗАЗ". В результате ДТП получили телесные повреждения и были госпитализированы четверо пассажиров легковушки: две женщины в возрасте 35 и 71 год и двое детей в возрасте 8 и 12 лет.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Фото: во Львовской области произошло ДТП (lv.npu.gov.ua)

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ДТП Львовская область
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