На трассе Киев-Чоп ДТП с пострадавшими: движение затруднено

Сегодня, 5 октября на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка (Макаровский район, Киевская область) произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киевской области.
"Сегодня около 14:00 вблизи поселка Березовка, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Предварительно трое пострадавших", - говорится в сообщении.
Вследствие чего правоохранители предупреждают о возможном осложнении движения в направлении города Киев. Патрульные обеспечивают регулирование.
О виновнике и подробностях ДТП пока не сообщается. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи.
Фото: на трассе Киев-Чоп движение транспорта затруднено из-за ДТП (kyivregionpatrolpolice)