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На трассе Киев-Чоп ДТП с пострадавшими: движение транспорта затруднено

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 9 августа во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, движение транспорта затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу патрульной полиции Львовской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло в населенном пункте Козева, столкнулись автомобили Citroen и ВАЗ-2106.

Как отметили в полиции, предварительная причина аварии - выезд одного из водителей на встречную полосу.

Сейчас движение транспорта на данном отрезке дороги затруднено. Патрульные обеспечивают регулирование.

Фото: с места ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

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ДТПтранспортКиев-Чоптрасса