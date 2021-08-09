На трассе Киев-Чоп ДТП с пострадавшими: движение транспорта затруднено
Фото: на трассе Киев-Чоп движение транспорта затруднено из-за ДТП (фото t.me/lvivpatrolpolice)
Сегодня, 9 августа во Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек, движение транспорта затруднено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу патрульной полиции Львовской области.
По информации правоохранителей, ДТП произошло в населенном пункте Козева, столкнулись автомобили Citroen и ВАЗ-2106.
Как отметили в полиции, предварительная причина аварии - выезд одного из водителей на встречную полосу.
Сейчас движение транспорта на данном отрезке дороги затруднено. Патрульные обеспечивают регулирование.
Фото: с места ДТП на трассе Киев-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)