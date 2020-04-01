На трассе Киев-Чоп в ДТП погиб сооснователь банка "Аваль" Шпиг

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп в аварии погиб сооснователь банка "Аваль" и бывший народный депутат Федор Шпиг. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Отметим, речь идет о вчерашнем ДТП на трассе возле села Романовка Новоград-Волынского района.

"Да, речь идет об этом ДТП", - сообщил источник.

По данным полиции Житомирской области, авария произошла 31 марта около 14:00. Сообщается, что Шпиг за рулем автомобиля Mersedes Benz, двигаясь в направлении Житомира, не справился с управлением, съехал в кювет, где машина перевернулась и загорелась.

В результате ДТП водитель и пассажирка - 67-летняя жительница Киевской области - погибли на месте. Еще одна пассажирка, 83-летняя жительница Киевской области, с травмами госпитализировали в реанимационное отделение Новоград-Волынской больницы.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП в рамках уголовного производства, открытого за нарушение ПДД или эксплуатации транспорта.

Фото: ДТП, в котором погиб Федор Шпиг (zt.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области пьяный полицейский устроил смертельное ДТП. Делом занялось Государственное бюро расследований.