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На трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с участием военной колонны, образовалась большая пробка

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 6 июля на отрезке трассы Киев-Чернигов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военной колонны. В результате аварии образовалась большая пробка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Известно, что ДТП произошло вблизи пгт Большая Дымерка, пробка образовалась протяженностью до поселка Скибин.

"Трасса Киев-Чернигов, Е-95, в районе Большой Дымерки. Хотели проехать быстрее, вклинились в организованную колонну военной техники, получили пинок. Теперь стоят все вплоть до Скибина",- говорится в сообщении.

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КиевДТПЧерниговпробкитрасса