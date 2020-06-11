На трассе Киев-Чернигов произошло ДТП с пожаром, есть погибший

Вчера, 11 июня, на трассе Киев-Чернигов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика, в результате которой погиб водитель. Во время столкновения произошло возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, автомобиль BMW на большой скорости столкнулся с грузовиком SCANIA, после чего образовался пожар, уничтоживший оба авто. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб на месте.

Как отмечается, по факту ДТП полиция открыла уголовное производство и начало досудебное расследование.

Фото: авария на трассе "Киев-Чернигов" (kv.npu.gov.ua)

Напомним, в среду, 10 июня, во время дорожно-транспортного происшествия погиб полковник Командования воздушных сил ВСУ.

Кроме того, 8 июня, на проспекте Победы в Киеве произошло смертельное ДТП с участием двух легковушек, в результате чего один человек погиб на месте происшествия.