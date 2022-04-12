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На трассе Чернигов-Киев на мине подорвался автомобиль: погиб водитель

На трассе Чернигов-Киев на мине подорвался автомобиль (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Татьяна Самарук

На автодороге Чернигов-Киев на мине подорвался гражданский легковой автомобиль. В результате водитель погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Сообщается, что накануне около 15 часов в полицию поступило сообщение, что на автодороге в селе Красное Черниговского района подорвалось авто.

На месте происшествия полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В деревне он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину. В результате взрыва водитель погиб на месте.

По данному факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.

В частности, правоохранители призывают граждан быть крайне внимательными и осторожными, особенно на территориях, которые временно были в оккупации российских войск.

На трассе Чернигов-Киев на мине подорвался автомобиль (facebook.com/policechernigivshchini)

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области на мине подорвалась бригада электриков.

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