ru ua
Вт, 12 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На трассе Чернигов-Киев на мине подорвался автомобиль: погиб водитель

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 15:00
На трассе Чернигов-Киев на мине подорвался автомобиль: погиб водитель На трассе Чернигов-Киев на мине подорвался автомобиль (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Татьяна Самарук

На автодороге Чернигов-Киев на мине подорвался гражданский легковой автомобиль. В результате водитель погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Сообщается, что накануне около 15 часов в полицию поступило сообщение, что на автодороге в селе Красное Черниговского района подорвалось авто.

На месте происшествия полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В деревне он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину. В результате взрыва водитель погиб на месте.

По данному факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.

В частности, правоохранители призывают граждан быть крайне внимательными и осторожными, особенно на территориях, которые временно были в оккупации российских войск.

На трассе Чернигов-Киев на мине подорвался автомобиль: погиб водительНа трассе Чернигов-Киев на мине подорвался автомобиль (facebook.com/policechernigivshchini)

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области на мине подорвалась бригада электриков.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 48-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Вторжение России в Украину
NEWS
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
48-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше
Владислав Красинский, Виталий Носач Непокоренный. Как Чернигов выстоял под российскими бомбами и чего ждет дальше