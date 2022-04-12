На трассе Чернигов-Киев на мине подорвался автомобиль: погиб водитель
На автодороге Чернигов-Киев на мине подорвался гражданский легковой автомобиль. В результате водитель погиб на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.
Сообщается, что накануне около 15 часов в полицию поступило сообщение, что на автодороге в селе Красное Черниговского района подорвалось авто.
На месте происшествия полицейские установили, что 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В деревне он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину. В результате взрыва водитель погиб на месте.
По данному факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство о нарушении законов и обычаев войны.
В частности, правоохранители призывают граждан быть крайне внимательными и осторожными, особенно на территориях, которые временно были в оккупации российских войск.
На трассе Чернигов-Киев на мине подорвался автомобиль (facebook.com/policechernigivshchini)
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