На трасі Житомир-Чернівці перекрили рух через ДТП: організовано об'їзд

Сьогодні, 15 квітня, увечері на трасі Житомир-Чернівці у Чернівецькій області зіткнулися автомобілі. Правоохоронці перекрили рух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.
"На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці (біля готельно-ресторанного комплексу "Чотири Корчми") у Чернівецькій області сталася ДТП. У зв'язку з цим рух транспорту на визначеній ділянці дороги перекрито", - йдеться у повідомленні правоохоронців.
За їхніми словами, для водіїв організували об'їзд дорогою Т 2610 (через місто Хотин).
Оновлено 20:03
У Патрульній поліції розповіли, що рух трасою Житомир-Чернівці відновили.
Нагадаємо, сьогодні аварія сталася в Житомирській області. Через це рух обмежили трасою Київ-Чоп.
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