На трасі Житомир-Чернівці перекрили рух через ДТП: організовано об'їзд

"На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці (біля готельно-ресторанного комплексу "Чотири Корчми") у Чернівецькій області сталася ДТП. У зв'язку з цим рух транспорту на визначеній ділянці дороги перекрито", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

За їхніми словами, для водіїв організували об'їзд дорогою Т 2610 (через місто Хотин).

Оновлено 20:03

У Патрульній поліції розповіли, що рух трасою Житомир-Чернівці відновили.