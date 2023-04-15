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На трасі Житомир-Чернівці перекрили рух через ДТП: організовано об'їзд

Фото: на трасі Житомир-Чернівці перекрили рух через ДТП (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 15 квітня, увечері на трасі Житомир-Чернівці у Чернівецькій області зіткнулися автомобілі. Правоохоронці перекрили рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.

"На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці (біля готельно-ресторанного комплексу "Чотири Корчми") у Чернівецькій області сталася ДТП. У зв'язку з цим рух транспорту на визначеній ділянці дороги перекрито", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

За їхніми словами, для водіїв організували об'їзд дорогою Т 2610 (через місто Хотин).

Оновлено 20:03

У Патрульній поліції розповіли, що рух трасою Житомир-Чернівці відновили.

Нагадаємо, сьогодні аварія сталася в Житомирській області. Через це рух обмежили трасою Київ-Чоп.

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