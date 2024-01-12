На трасі Одеса-Рені сталася ДТП, рух транспорту ускладнено

Як повідомляється, рух автівок здійснюється у реверсному режимі у звʼязку з ДТП, яка сталась поблизу контрольного поста "Маяки" у бік пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".

Прикордонники просять водіїв врахувати дану інформацію при плануванні поїздок.

Оновлено 11:55

Як повідомили у ДПСУ, рух по трасі Одеса-Рені відновлено.

ДТП в Україні

Нагадаємо, 6 січня у Луцьку на шляхопроводі на проспекті Перемоги сталося три аварії, зіткнулися близько 12 автомобілів. Троє людей постраждали.

А 4 січня у Волинській області правоохоронець вчинив аварію, у якій загинув підліток. Він був за кермом службової машини.

Також 3 січня під Києвом сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.