На трасі Одеса-Рені сталася ДТП, рух транспорту ускладнено

На транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені ускладнено рух транспортних засобів через аварію у п'ятницю, 12 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Як повідомляється, рух автівок здійснюється у реверсному режимі у звʼязку з ДТП, яка сталась поблизу контрольного поста "Маяки" у бік пункту пропуску "Паланка-Маяки-Удобне".
Прикордонники просять водіїв врахувати дану інформацію при плануванні поїздок.
Оновлено 11:55
Як повідомили у ДПСУ, рух по трасі Одеса-Рені відновлено.
Нагадаємо, 6 січня у Луцьку на шляхопроводі на проспекті Перемоги сталося три аварії, зіткнулися близько 12 автомобілів. Троє людей постраждали.
А 4 січня у Волинській області правоохоронець вчинив аварію, у якій загинув підліток. Він був за кермом службової машини.
Також 3 січня під Києвом сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Одна людина загинула, двоє людей постраждали.
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