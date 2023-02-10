На трасі Одеса-Мелітополь ускладнено рух через масштабну ДТП

У п'ятницю, 10 лютого, поблизу села Коблево, на 54 км автомобільної дороги М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ сталася аварія за участі двох вантажних автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг в Одеській області.
За попередньою інформацією, водій вантажівки не впорався з керуванням, унаслідок чого авто перекинулося.
На місці подій працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, представники Служби автомобільних доріг в Одеській області, бригада швидкої допомоги, представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Зазначено, що наразі рух на даній ділянці дороги відбувається реверсно по одній полосі.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у четвер, 9 лютого, у Києві біля "Охматдиту" перекинулася машина "швидкої допомоги". Внаслідок постраждали шестеро осіб, серед яких дитина.
Також раніше ми писали, що На трасі Київ - Чоп неподалік населеного пункту Запитів увечері 8 лютого сталася ДТП з потерпілими. Дорога не проїзна, організовано об'їзд цієї ділянки.
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