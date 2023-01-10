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На трасі Київ-Чоп внаслідок ДТП ускладнений рух транспорту: подробиці

Фото: на трасі Київ-Чоп внаслідок ДТП ускладнений рух транспорту (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У вівторок увечері, 10 січня, на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю двох автомобілів. Внаслідок аварії ускладнений рух транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції Львівської області.

"На автодорозі М-06 Київ - Чоп, біля населеного пункту Козьова сталося зіткнення двох транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.

На даний момент рух транспорту частково перекритий. Об’їзд здійснюється через населений пункт Славське.

Станом на 21:18 одну смугу звільнили для руху транспорту та організували реверсний рух.

Зазначено, що патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху.

На місці працюють слідчі з ДТП та всі необхідні оперативні служби.

Нагадаємо, вчора, 9 січня, вдень на трасі Одеса-Рені сталася аварія, через яку рух було перекрито.

Також раніше ми писали, що через погодні умови в Києві зросла кількість ДТП. Наразі на дорогах столиці вже трапились 30 аварій, в яких 6 людей постраждали.

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ДТПКиев-Чоп