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На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух частково перекрили

Фото: на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 17 січня, увечері на трасі Київ-Чоп сталася масштабна аварія, внаслідок якої є постраждалі. Рух частково перекрили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Львівської області у Telegram.

"На автодорозі Київ-Чоп, біля населеного пункту Гамаліївка частково перекрито рух через масштабну ДТП з постраждалими", - сказано у повідомленні правоохоронців.

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

Там зазначають, що патрульні забезпечують реверсний рух на ділянці траси, де сталася ДТП. Водіїв закликають бути уважними на дорозі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одеській області 16 січня сталася ДТП - автомобіль влетів у кювет і врізався в дерево.

Також ми писали, що 9 січня у Києві вранці сталося 30 ДТП через погіршення погодних умов.

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ДТПЛьвівська областьполицияКиев-Чоп