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На трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП: рух у бік столиці перекрито

Фото: на трасі Київ-Чоп сталася масштабна ДТП (t.me/kyivregionpatrolpolice)
Автор: Руслан Гаращенко

Під ранок 30 листопада на трасі Київ-Чоп сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Внаслідок аварії всі смуги руху у напрямку столиці перекриті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення патрульної поліції Київської області в Telegram.

Як розповіли правоохоронці, аварії сталася неподалік села Копилів у Бучанському районі. ДТП сталося за участю 3 транспортних засобів: мікроавтобусів Fiat Ducato, Mercedes Sprinter та вантажівки Man TGA.

За попередніми даними, внаслідок зіткнення є постраждалі.

"В результаті ДТП усі смуги руху у напрямку м. Київ перекриті. Організовано реверсивний рух. Водії, з розумінням поставтеся до тимчасових незручностей, заздалегідь плануйте свої маршрути з огляду на вказану інформацію", - зазначили в поліції.

Фото: попереднє місце ДТП (Goggle карти)

Нагадаємо, за даними поліції, масові відключення світла після російських ракетних ударів призвели до того, що в шість разів збільшилася кількість загиблих у ДТП.

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ДТПКиев-Чоп