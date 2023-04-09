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На трасі Київ-Чоп під Житомиром сталася ДТП: як об'їхати

Фото: на трасі Київ-Чоп під Житомиром сталася ДТП (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні. 9 квітня, на автодорозі Київ-Чоп під Житомиром сталась дорожно-транспортна пригода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України.

"У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою без потерпілих, що сталась на автодорозі Київ-Чоп (об'їзна дорога Житомира), поблизу села Кам'янка Житомирської області, рух транспорту в напрямку міста Рівне ускладнений", - повідомили в поліції.

Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (t.me/patrolpolice_ua)

Наразі патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.

"Для забезпечення безпечного проїзду транспортних засобів, рух об'їзною Житомира здійснюється у напрямку міста Рівне, рух транспорту в напрямку міста Києва організовано через місто Житомир", - додали правоохоронці.

Нагадаємо, вчора, 8 квітня, в Молдові потрапив в ДТП автобус, що курсував за маршрутом Кишинів-Київ. В результаті аварії поранення отримали декілька громадян України.

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