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На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП. Рух під Львовом ускладнений

Ілюстративне фото: на трасі Київ-Чоп сталась масштабна ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Масштабна аварія сталась ввечері п'ятниці, 9 лютого, на 530 кілометрі автодороги Київ - Чоп в населеному пункті Гамалїівка, що у Львівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної польції Львівської області.

За даними правоохоронців, на трасі зіштовхнулося 4 автомобілі. За попередньою інформацією у аварії обійшлось без потерпілих. Однак водіїв просять враховувати інформацію про аварію під час планування маршруту руху.

Фото: аварія у на трасі Київ-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

Варто зауважити, що раніше синоптики попереджали про значне погіршення погоди у Львівській області. Вночі та вранці там можливий місцями туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки, в якій загинуло четверо людей. Сиротами залишилося 13 дітей.

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ДТПКиев-ЧопЛьвівАвария