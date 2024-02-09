На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП. Рух під Львовом ускладнений

За даними правоохоронців, на трасі зіштовхнулося 4 автомобілі. За попередньою інформацією у аварії обійшлось без потерпілих. Однак водіїв просять враховувати інформацію про аварію під час планування маршруту руху.

Фото: аварія у на трасі Київ-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)

Варто зауважити, що раніше синоптики попереджали про значне погіршення погоди у Львівській області. Вночі та вранці там можливий місцями туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки, в якій загинуло четверо людей. Сиротами залишилося 13 дітей.

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