На трасі Київ - Чоп через масштабне ДТП перекриють рух автомобілів

У Львівській області у середу ввечері, 10 травня, на автодорозі Київ-Чоп трапилась масштабна дорожньо-транспортна катастрофа.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Львівської області.
За даними поліції, аварія трапилась між населеними пунктами Надітичі та Розвадів. В результаті ДТП є загиблий.
Спочатку правоохоронці попередили водіїв, що через аварію рух в обидва напрямки будее ускладнений. Однак пізніше повідомили, що рух цією ділянкою буде повністю закритий приблизно на дві години. Транспортні засоби будуть скеровувати в об'їзд через місто Жидачів.
"Врахуйте цю інформацію. Просимо бути уважнішими на дорозі. Бережіть себе", - сказано в повідомленні.
Фото: ДТП на трасі Київ-Чоп (t.me/lvivpatrolpolice)
Як повідомлялось, у разі ДТП українці можуть скласти протокол самостійно, не звертаючись до поліції. Для цього лише потрібно оформити спеціальний документ для страхової компанії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.