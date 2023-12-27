На трасі у Дніпрі невідомий розстріляв авто. Є загиблий, на місці працює поліція

За даними поліції, близько 18:00 середи до чергової частини поліції надійшло повідомлення, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу та здійснив декілька пострілів. За попередньою інформацією чоловік стріляв з автомата з глушником, по легковому автомобілю. Внаслідок отриманих поранень водій загинув на місці.

Для встановлення всіх обставин злочину на місце виїхало керівництво поліції та слідчо-оперативна група. На пошуки підозрюваного залучені всі служби поліції.

"Для розшуку та затримання злочинця по області введена спеціальна поліцейська операція", - сказано у повідомленні.

Фото: на трасі у Дніпрі невідомий розстріляв авто (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Стрілянина в центрі Праги

21 грудня в університеті в центрі Праги чоловік вчинив стрілянину. Спочатку повідомлялося про 10 жертв, проте пізніше ввечері місцеві правоохоронці уточнили, що стрілець убив щонайменше 15 людей і поранив щонайменше 24 особи.

За словами начальника поліції Чехії Мартіна Вондрашека, нападник скоїв самогубство, коли по ньому вели вогонь правоохоронці. Стрільцем виявився 24-річний студент філософського факультету Давид Козак.

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