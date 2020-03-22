На трасе Киев-Харьков в ДТП с грузовиком пострадали 7 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ДТП произошло сегодня, в 5.40 на 76 км трассы Киев-Харьков

На трассе Киев-Харьков произошло столкновение автомобиля и грузовика, в результате чего пострадали семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

ДТП произошло сегодня, в 5.40 на 76 км трассы Киев-Харьков.

"По предварительным данным работники полиции, которые несли службу по обеспечению безопасности движения, остановили автомобиль Mercedes-Benz Vito, где не горел один из габаритных огней. В это время водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, который двигался позади, совершил столкновение с грузовиком Mercedes-Benz Vito, водитель которого начал остановку движения по требованию сотрудников полиции. В момент удара грузовое авто перевернулось и частично повредило ступеньки и навес стационарного поста полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в Виннице 17 марта в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием трех автомобилей, среди которых карета скорой помощи, пострадали пять человек.

Также в Сумской области в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля Renault Trafic погиб водитель и два пассажиры минибуса.