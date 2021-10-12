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Транспорт по COVID-сертификатам: будут ли распространяться ограничения на детей

Автор: Анастасия Рокитна

Новые правила перевозок пассажиров между регионами начнут действовать с 21 октября. Они не будут касаться несовершеннолетних пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Такое решение было принято, потому что для детей пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получения прививки.

"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках", - сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте, добавил он.

На кого распространяются новые правила

Новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц:

  • граждан Украины,
  • иностранцев,
  • лиц без гражданства.

Речь идет и о водителях, членах экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.

Напомним, в Мелитополе перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах осуществляют с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00 при обязательном наличии для водителей и пассажиров отрицательного результата тестирования на COVID-19.

Для учащихся до 18 лет перевозки на городском транспорте возможны при наличии справки из учебного заведения. Например, в Мелитополе водители трех маршруток не пускали ребенка в салон.

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