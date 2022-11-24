Трансплантація на генераторах. У Черкасах провели дві операції з пересадки нирок під час відключення світла

Попри масове відключення світла через ракетні обстріли РФ по Україні у Черкасах продовжували працювати медичні заклади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.
"У Черкаському обласному онкоцентрі зробили дві операції по пересадці нирок", - розповів посадовець.
Тимошенко зазначив, що лікарня під час цього перейшла в режим роботи на генераторах.
"Українські лікарі - непереможні", - додав заступник глави ОП.
Нагадаємо, у результаті ракетних обстрілів РФ в Україні сталося масове відключення світла.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.