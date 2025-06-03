У Трампа вичерпується терпіння щодо війни між Росією та Україною, - посол

У посольстві заявили, що Туреччина відіграє роль у переговорах щодо завершення війни. Однак у Трампа "вичерпується" терпіння.

Про це заявив посол США в Туреччині Том Баррак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Global.

За словами дипломата, Туреччина відіграла "унікальну" роль у переговорах, що відбулися в Стамбулі, адже має традиційно тісні зв’язки як з Москвою, так і з Києвом.

Саме це, зазначив Баррак, дозволяє їй залишатися надійним посередником у діалозі між сторонами.

"Туреччина має традиційну співпрацю як з Росією, так і з Україною, що дозволяє їм налагодити важливий діалог", - сказав він.

Також Баррак підкреслив, що Туреччина залишається важливим союзником НАТО, але водночас зберігає ширший вплив у регіоні - зокрема в Сирії, а також у контексті мирних ініціатив щодо України.

Окремо він згадав про особисті стосунки між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та президентом США Дональдом Трампом.

За словами Баррака, ці зв’язки можуть стати основою для зміцнення партнерства між країнами.

Також, він додав, що терпіння Трампа щодо війни між Росією та Україною "вичерпується".