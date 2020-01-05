Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Источники в администрации США говорят, что разведслужбы пришли к выводу, что предполагаемые атаки на американских военных не были неизбежны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не одобрил планы военачальника по каким-либо действиям против США и попросил Сулеймани приехать в Тегеран для дальнейших консультаций; просьба была изложена по меньшей мере за неделю до гибели генерала.



Как заявил источник NYT, поступившие 30 декабря разведданные о ситуации на Ближнем Востоке показали, что ситуация в регионе нормальная, а в поездках Сулеймани и его подразделения "Аль Кудс" в Сирию, Ливан и Ирак нет ничего необычного.

По словам источников, за более жесткую политику по отношению к Ирану выступали госсекретарь США Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс, однако представители Пентагона были удивлены решением Трампа пойти на радикальный вариант, который предусматривал ликвидацию Сулеймани.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Иран от действий в ответ на ликвидацию генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Напомним, по приказу Трампа военные США нанесли удар возле аэрорта в Иране по автоколонне иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб. Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире".