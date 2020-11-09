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У Трампа опровергли сообщения о призыве признать поражение

Вашингтон, Понедельник 09 ноября 2020 03:16
У Трампа опровергли сообщения о призыве признать поражение
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Сообщения о том, что окружение президента США Дональда Трампа призвало его признать свое поражение на выборах, не соответствует действительности. Об этом заявил советник предвыборной кампании главы Белого дома Джейсон Миллер.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что к такому решению Трампа склоняют его зять и советник Джаред Кушнер, а также жена Мелания.

Советник предвыборной кампании также назвал фейком информацию CNN о позиции Мелании Трамп.

"Эта история не соответствует действительности. Учитывая неопределенные результаты выборов в нескольких штатах и серьезные нарушения при голосовании и отсутствие прозрачности в других, Джаред посоветовал Дональду Трампу использовать все доступные средства правовой защиты для обеспечения точности голосования", - написал в Twitter Миллер.

Со своей стороны, первая леди сделала в Twitter запись, в которой призвала обеспечить на выборах честный подсчет голосов.

"Американцы заслуживают честных выборов. Каждый законный, а не незаконный, голос должен быть засчитан. Мы должны защитить нашу демократию с помощью полной прозрачности", - написала она.

Напомним, 7 ноября лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Кроме того, стали известны имена возможных претендентов на посты в администрации Джо Байдена.

Добавим, что Республиканская партия штата Аризона и Республиканский национальный комитет подали иск в суд округа Мерикоп из-за голосования в штате Аризона.

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