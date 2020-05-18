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У Трампа обвинили Китай в распространении COVID-19 через туристов

Новости » Политика     18.05.2020 - 04:43
У Трампа обвинили Китай в распространении COVID-19 через туристов
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)

Наварро осудил действия Китая, направленные на то, чтобы скрыть распространение вируса

Советник президента США по торговой политике Питер Наварро осудил власти Китая за то, что они, зная об эпидемии коронавируса, позволили туристам путешествовать по миру. Он считает, что это привело к распространению коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По его словам, нулевой пациент появился в Ухане в ноябре.

"Китайцы, прикрываясь Всемирной организацией здравоохранения, два месяца скрывали вирус, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его", - сказал Наварро.

Он подчеркнул, что не считает действия китайских властей намеренными, однако отметил, что КНР могли предпринять ряд мер по предотвращению распространения инфекции за пределами Уханя.

Ранее сообщалось, что старший медицинский советник китайского правительства и публичное лицо борьбы Китая против COVID-19 Чжун Наньшань заявил, что власти города Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания. Уханьские власти неделями повторяли, что доказательств этому нет, и называли вспышку "предотвратимой и контролируемой".

Напомним, ранее в Китае заявили, что готовы к международному расследованию происхождения коронавируса.

Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины КитайКоронавирус
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