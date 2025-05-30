Трампа "дуже розчарували" вбивства під час переговорів про перемир'я, - Держдеп

У Брюс запитали, чи може "добросовісний діалог" між РФ та Україною, до якого США закликали Москву, йти паралельно з військовим наступом. На це вона відповіла: "Очевидно, ми це з'ясуємо".

"Знову ж таки, ми будемо - ми судимо - і я думаю, що президент (Трамп, - ред.) вже виніс свій вирок Путіну, виходячи з того, що його явно дуже розчарувало вбивство цивільних осіб під час переговорів про перемир'я", - сказала речниця.

При цьому Теммі Брюс зазначила, що США, ймовірно, доведеться ухвалювали рішення щодо переговорів з урахування розвитку подій у майбутньому.

"І це - це судження, яке винесуть лідери цієї країни - лідери, відверто кажучи, вільного світу - про те, чи це можливо, чи ні, і я думаю, що в цьому випадку ми будемо змушені приймати рішення в міру розвитку подій", - заявила вона.