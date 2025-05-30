Трампа "дуже розчарували" вбивства під час переговорів про перемир'я, - Держдеп

Президента США Дональда Трампа розчарували дії російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про обстріли України під час переговорів про перемир'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Державного департаменту США Теммі Брюс на брифінгу.
У Брюс запитали, чи може "добросовісний діалог" між РФ та Україною, до якого США закликали Москву, йти паралельно з військовим наступом. На це вона відповіла: "Очевидно, ми це з'ясуємо".
"Знову ж таки, ми будемо - ми судимо - і я думаю, що президент (Трамп, - ред.) вже виніс свій вирок Путіну, виходячи з того, що його явно дуже розчарувало вбивство цивільних осіб під час переговорів про перемир'я", - сказала речниця.
При цьому Теммі Брюс зазначила, що США, ймовірно, доведеться ухвалювали рішення щодо переговорів з урахування розвитку подій у майбутньому.
"І це - це судження, яке винесуть лідери цієї країни - лідери, відверто кажучи, вільного світу - про те, чи це можливо, чи ні, і я думаю, що в цьому випадку ми будемо змушені приймати рішення в міру розвитку подій", - заявила вона.
Після переговорів у Стамбулі Кремль заявив про підготовку так званого "меморандуму", в якому Москва пообіцяла викласти своє бачення припинення вогню.
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що РФ пропонує Україні другий раунд переговорів 2 червня, знову в Стамбулі. Саме там росіяни хочуть офіційно представити свій документ.
Україна, зі свого боку, вже передала Росії власні пропозиції. Глава МЗС Андрій Сибіга закликав Кремль не тягнути час і надіслати "меморандум" ще до понеділка.
Втім, у Москві заявили, що вимога України "неконструктивна", і знову заговорили про переговори.
Більше про "меморандум" РФ та що відомо про нові переговори - у матеріалі РБК-Україна.
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