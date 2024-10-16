Трамп заявив, що штати можуть скасувати "занадто жорсткі" закони про аборти

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що деякі штати, які обмежують право на аборт, діють "надто жорстко", і ці заходи слід скасувати.

"Це буде перероблено. Вони збираються, ви збираєтеся, ви зрештою отримаєте голосування народу. Вони занадто жорсткі, занадто жорсткі. І їх перероблятимуть, тому що в цих штатах вже є рух", - сказав Трамп у вівторок на зборах муніципалітету Каммінге, штат Джорджія.

Кандидат від республіканців не уточнив, про які штати він говорить, але навів Огайо як приклад штату, який очолює Республіканська партія, який проголосував за розширення прав на аборт під час недавнього голосування.