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Трамп заявив, що штати можуть скасувати "занадто жорсткі" закони про аборти

Середа 16 жовтня 2024 05:26
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Трамп заявив, що штати можуть скасувати "занадто жорсткі" закони про аборти Фото: екс-президент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що деякі штати, які обмежують право на аборт, діють "надто жорстко", і ці заходи слід скасувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Це буде перероблено. Вони збираються, ви збираєтеся, ви зрештою отримаєте голосування народу. Вони занадто жорсткі, занадто жорсткі. І їх перероблятимуть, тому що в цих штатах вже є рух", - сказав Трамп у вівторок на зборах муніципалітету Каммінге, штат Джорджія.

Кандидат від республіканців не уточнив, про які штати він говорить, але навів Огайо як приклад штату, який очолює Республіканська партія, який проголосував за розширення прав на аборт під час недавнього голосування.

Нагадаємо, Трамп має невелику перевагу над Харріс за кількістю виборців, які голосують достроково в штатах, що вагаються. Це є перспективним знаком для республіканців.

Трамп давно вирізнявся готовністю висміювати політичних опонентів. Але чим ближче вибори, тим частіше він відчуває цю зброю проти самого себе.

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