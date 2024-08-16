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Трамп заявив, що "має право" ображати Гарріс, оскільки не поважає її, - ЗМІ

Фото: кандидат у президенти США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кандидат у президенти США Дональд Трамп пояснив, чому, на його думку, він "має право" ображати свого опонента-демократа віце-президента Камалу Гарріс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Трамп аргументує свою позицію тим, що не має великої поваги як до Гарріс, так і "до її інтелекту", тому він "має право на особисті нападки".

"І незалежно від того, чи хороші особисті нападки чи погані - я маю на увазі, що вона безперечно нападає на мене особисто. Вона назвала мене дивним", - сказав республіканець, виступаючи на прес-конференції в четвер вдень у своєму гольф-клубі Bedminster у Нью -Джерсі.

Також Трамп вкотре сказав, що на його думку, Гарріс буде "жахливим президентом".

Зазначимо, що останнім часом Трамп неодноразово ображав Гарріс після того, як вона стала кандидатом у президенти США після виходу чинного президента Джо Байдена із передвиборчих перегонів.

Нагадаємо, що у Гарріс анонсували два раунди дебатів із Трампом. За словами Майкла Тайлера, директора з комунікацій кампанії Гарріс, якщо Трамп з'явиться на дебатах, які заплановані на 10 вересня, то у народу США "буде можливість побачити ще один раунд у жовтні".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Трамп, Байден і Гарріс стали жертвами хакерської атаки Ірану.

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