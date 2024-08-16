Трамп заявив, що "має право" ображати Гарріс, оскільки не поважає її, - ЗМІ

Трамп аргументує свою позицію тим, що не має великої поваги як до Гарріс, так і "до її інтелекту", тому він "має право на особисті нападки".

"І незалежно від того, чи хороші особисті нападки чи погані - я маю на увазі, що вона безперечно нападає на мене особисто. Вона назвала мене дивним", - сказав республіканець, виступаючи на прес-конференції в четвер вдень у своєму гольф-клубі Bedminster у Нью -Джерсі.

Також Трамп вкотре сказав, що на його думку, Гарріс буде "жахливим президентом".

Зазначимо, що останнім часом Трамп неодноразово ображав Гарріс після того, як вона стала кандидатом у президенти США після виходу чинного президента Джо Байдена із передвиборчих перегонів.