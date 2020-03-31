Трамп заявил о возможном ужесточении рекомендаций по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные правила социального дистанцирования из-за коронавируса могут быть ужесточены, а ограничения на поездки в Китай и Европу останутся в силе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Он также призвал американцев помочь в борьбе с коронавирусом с помощью жестких мер, которые будут действовать до конца апреля.

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент Трамп отметил, что более одного миллиона американцев были проверены на COVID-19.

"Вчера я объявил, что мы будем продлевать действие принципов социальной дистанции до конца апреля. Это основано на моделировании ситуации, которое показывает, что пик смертности не наступит в течение еще двух недель. То же моделирование демонстрирует, что, неукоснительно следуя этим рекомендациям, мы могли бы спасти более миллиона жизней. Рекомендации останутся в силе и могут быть немного ужесточены", - отметил президент США.

Трамп призвал всех соблюдать ограничения.

"Каждый из нас должен сыграть свою роль в победе в этой войне. Каждый гражданин, семья и бизнес могут играют роль в остановке вируса. Это наш общий патриотический долг. В ближайшие 30 дней наступят непростые времена, и это очень важные 30 дней", - сказал он.

Ранее Трамп заявлял, что пик смертности от коронавируса в США скорее всего будет достигнут в течение двух недель.

РБК-Украина писало, что Трамп объявил о продлении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 до 30 апреля.